Artist din Romania, dezvaluire cutremuratoare: Am avut un fratior care a murit

Aflat la filmarile pentru emisiunea de talente Next Star, cantaretul Connect-R a facut o marturisire pe cat de neasteptata, pe atat de cutremuratoare. Acesta a dezvaluit ca a avut un frate care a murit inainte de a implini un an.

Aflat deja la al treilea sezon, show-ul prezentat de Dan Negru, avandu-i ca jurati pe Lora, Pepe, Connect-R, Maria Carneci si Vasile Muraru rezerva tot felul de surize. Cu siguranta marturisirea cantaretului este una dintre acestea.

Impresionat pana la lacrimi de cazul unuia dintre micii concurenti, Connect-R i-a lasat pe toti fara cuvinte cu declaratia sa: "Si eu am avut un frate care a murit in primul an de viata. Cred ca am avut un inger care a vegheat mereu asupra mea!", a marturisit juratul Next Star.

Emisiunea in care artistul face dureroasa marturisire poate fi urmarita joi, de la 20:30, la Antena 1.

Ads