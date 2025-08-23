Barbie de Romania e mai cu mot: canta, face balet si e medaliata cu aur Interviu

Sabrina Fabian este o tanara cu un aspect angelic, o papusa Barbie in marime naturala, care recent si-a facut debutul in muzica. Infatisarea sa i-a adus deja notorietate, toata lumea comparand-o cu o papusa.

Spre deosebire de "Barbie umana din Ucraina", Sabrina nu are nicio interventie chirurgicala si nici nu intentioneaza sa-si faca, dupa cum a declarat ea pentru Ziare.com.

Cand nu e pe scena sau in studio, Sabrina e la liceu, fiind in clasa a XI-a, sau in sala de balet ori patinand. Tanara detine deja o medalie de aur la patinaj pe role.

Esti o prezenta atipica in industria muzicala romaneasca, aducand destul de mult cu o papusa Barbie. Look-ul pe care il afisezi a fost vreun pic modificat sau asa e de la mama natura?

Look-ul meu este complet fresh si natural. Nu am absolut nicio operatie estetica, iar mama natura m-a ajutat enorm. Cand eram micuta, parul meu era blond natural, dar treptat s-a inchis la culoare si a devenit saten. Acum este vopsit (fiind singurul artificiu).

Despre Valeria Lukyanova, Fata Barbie din Ucraina, ce parere ai?

Valeria Lukyanova este o femeie foarte frumoasa, dar totusi a exagerat cu acele interventii chinuitoare. Arata bine si inainte, dar acum este o adevarata papusa. Eu nu intentionez sa-mi fac vreo interventie chirurgicala in viitor, deoarece nu ma simt complexata de absolut nimic, sunt inca in formare si o sa ma schimb fizic de-a lungul anilor. Este firesc.

Ads

Esti supranumita "Barbie de Romania". Cand ai devenit constienta de asemanarea cu celebra papusa?

Oamenii imi spuneau ca arat exact ca o papusa vie, nu isi puteau imagina ca sunt reala. Copiii de la patinoar incepeau sa ma strige "Barbie, ne arati o pirueta?" si ma simteam superb.

Aceasta porecla e un atu sau dimpotriva pentru tine?

Consider ca este un atu, fiind acum un model pentru fetite, dar si o persoana cunoscuta pentru un lucru pozitiv.

Parintii tai ce spun legat de notorietatea pe care ai capatat-o gratie acestei asemanari?

Sunt foarte mandri, se bucura in fiecare minut al vietii lor si cateodata nu le vine sa creada. Au un spirit realist, totusi, tatal fiind american, iar eu de asemenea, preluand cetatenia de la el.

Profesorii cum te percep? Infatisarea iti aduce un serviciu la scoala sau dimpotriva?

La scoala sunt privita normal, dar si foarte apreciata de catre colegi/profesori. Ei inteleg toata munca depusa in patinaj, balet, reclame, cursuri de suedeza in cadrul Universitatii de limbi straine, alaturi de studenti, modelling si chiar ma invoiesc atunci cand trebuie sa ajung la o activitate extrascolara.

Ads

Cat timp iti ia sa te pregatesti pentru o aparitie publica?

Foarte putin, deoarece am facut lectii de canto si sunt stapana in domeniul muzical, iar in ceea ce priveste imaginea, in jur de 30 minute. Am o garderoba variata, iar despre machiaj... dureaza cel mai putin.

Ti-ai facut recent debutul in muzica. Ce stil de muzica abordezi si cui te adresezi?

Imi place sa fiu asemenea unui cameleon. Pot sa abordez orice stil de muzica, dar am ales sa debutez cu ceva foarte vesel (se adreseaza tinerilor). O piesa rap-pop alaturi de Veo. Colaborarea a decurs foarte bine, videoclipul o sa apara in curand, iar piesele viitoare o sa uimeasca publicul. Asa speram.

Cu cine dintre artistii romani ti-ar placea sa faci o colaborare?

Cantaretii mei favoriti sunt: Antonia, Corina Bud, Phelippe, Adrian Sina, Smiley, Trupa Vunk, Connect-R, Paula Seling (pe care o admir enorm).

Ads

Putini stiu ca practici si patinajul la nivel inalt si ca de la trei ani ai facut balet. Te lauzi cu vreun premiu?

Baletul a fost prima mea dragoste. Mi-am dorit sa devin cea mai buna din lume, apoi, la zece ani, m-am apucat de patinaj artistic (in paralel cu baletul pe care nu l-am abandonat).

Pot sa ma mandresc cu o medalie de aur la WIFSA 2013 (campionat international de juniori) si ii multumesc enorm antrenoarei mele, Daniela Nita (multipla campioana).

Esti cunoscuta si in afara granitei? Care a fost cel mai frumos compliment primit?

Sunt cunoscuta in toata lumea. SUA, Suedia, Austria, Germania, Franta, Brazilia etc. Am un blog pe care postez mereu si analizez tot timpul din ce parti ale lumii sunt accesarile. Raman uimita pe zi ce trece, primesc foarte multe complimente: "Sabrina, arati ca o papusa, te iubesc! Esti atat de talentata. Vreau sa te iau acasa!" etc.

Ma simt atat de mandra ca am ajuns aici si mi-am promis ca faima sa nu ma schimbe niciodata. Am observat ca un ziar din Austria a postat un articol despre mine, la fel si unul din Croatia. Am ramas uimita.

Ads

Care crezi ca este cel mai mare atu al tau?

Cel mai mare atu este bunatatea, cred, si educatia primita de la parintii mei, carora le multumesc enorm. Despre fizic nu as putea sa spun: primesc complimente si mereu ma intimidez (rade).

Unde te vezi peste zece ani?

Peste zece ani as vrea sa am o cariera stralucita in televiziune, poate chiar propria mea emisiune. Imi doresc enorm sa fiu apreciata de familie, iubita, mereu in preajma prietenilor si zambitoare ca de obicei.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Ads