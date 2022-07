Batalie dura pentru custodie: Avocatul lui Castellano loveste crunt in Antonia

Lupta pentru custodia micutei Maya, fiica Antoniei, este crunta, iar avocatul lui Vincenzo Castellano aduce o serie de acuzatii destul de grave la adresa cantaretei.

Catalin Dancu a declarat pentru Libertatea ca vedeta a declansat acest razboi al custodiei doar pentru ca-si doreste o relansare a imaginii sale.

Avocatul tatalui Mayei nu a negat ca Vincenzo mergea in cazinouri, asa cum tabloidul a relatat recent, insa sustine ca intotdeauna Antonia era cu el, pariind cot la cot cu acesta.

Antonia, aparata de o persoana importanta din TV: E derby si nu injura destula lume?

"Vincenzo mergea impreuna cu ea in cazinouri, nu juca de unul singur, pariau cot la cot", a declarat avocatul italianului.

In plus, spune Catalin Dancu, Vincenzo face parte dintr-o familie avuta, cu totii fiind actionari in mai multe companii. Mai mult, acesta sustine ca Antonia s-a lansat in muzica tocmai pe banii sotului.

Antonia, la capatul puterilor: Nu am cum sa plang pe scena

Aceeasi familie l-a ajutat si pe tatal vitreg al Antoniei, angajandu-l ca magazioner in clubul familiei Castellano din Bucuresti, mai sustine avocatul.

Ads

"Are mari probleme cu capul!"

Seria acuzelor aduse de avocat Antoniei continua: "Antonia nu are raspunsuri serioase legate de fetita, care nici nu stie sa vorbeasca romaneste. Sase luni nu a dat nici macar un telefon. A renuntat la dreptul de mama, are mari probleme cu capul.

A inscris fata la o gradinita privata, dar nu a dus-o nicio zi acolo. De ce a facut asta? Pai, a depus la dosar dovada ca a platit 1.200 de lei taxa, ca sa arate ce mama grijulie e... Fetita are cetatenie italiana. Intrebati-o pe Antonia de ce nu a vrut sa aiba cetatenie romana? De ce nu a facut niciodata o cerere in acest sens?".

Antonia rupe tacerea in plin proces pentru custodia fiicei sale

Mai mult, avocatul italianului sustine ca Antonia i-a amenjat camera Mayei abia in urma cu o luna, moment ce coincide cu depunerea ordonantei si a divortului.

La primul termen al ordonantei presedentiale pentru stabilirea domiciliului minorei, instanta a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul Antoniei. Aceeasi ancheta va avea loc si in Italia, la Napoli, acolo unde Maya locuieste in prezent alaturi de tatal si bunicii ei.

In replica la acuzele lui Catalin Dancu, avocatul Antoniei a declarat, joi, la Antena Stars: "Nu pot sa comentez. Domnul Dancu e un avocat cu renume. Dumnealui a decis sa faca aceste declaratii".

Ads