Cabral, prima declaratie dupa accident (Video)

Cabral Ibacka le-a transmis, duminica, fanilor si cunoscutilor ca nu este grav ranit in urma accidentului de sambata. El a tinut sa faca anumite precizari, deoarece in presa s-a scris ca se afla in stare grava la spital.

"Va multumesc pentru mesaje si incurajari. Stiu ca au aparut cateva articole alarmiste de genul 'si-a pierdut capul, mainile si picioarele', dar nu va ingrijorati. Un drum forestier si-un ATV n-au reusit sa-mi dea OFF pana acum, nu vor reusi nici de-acum incolo", a scris Cabral pe blog.

Ca sa fie si mai convingator, prezentatorul de la Acasa TV a postat si un filmulet in care se poate observa sa se simte bine.

Cabral a fost adus la Spitalul Militar din Bucuresti

Cabral Ibacka a suferit un accident, sambata, in timp ce era pe un ATV. Incidentul a avut loc in apropierea localitatii Jina din judetul Sibiu. A fost transportat si internat la spitalul Militar din Bucuresti.

A.G.

