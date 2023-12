Cat castiga Maia Morgenstern si cati bani are in conturi (Video)

In timp ce multi dintre colegii sai de generatie abia isi duc traiul de pe o zi pe alta, Maia Morgenstern se poate considera o norocoasa.

Maia Morgenstern a fost mereu una dintre cele mai bine cotate actrite din Romania si nu o data a fost solicitata si de regizori de peste hotare. In plus, Maia are si numeroase aparitii in spectacole de teatru, fapt ce ii rotunjeste bine de tot veniturile.

Salariul mediu care ii intra in cont actritei, in fiecare luna, atinge suma de 14.000 de lei, enorm, comparativ cu alti actori care si-au dedicat intreaga viata scenei.

Conform declaratiei de avere, Maia Morgenstern cumuleaza venituri realizate la Teatrul National din Bucuresti, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Metropolis, Teatrul Odeon, Teatrul Mic, de la Societatea Romana de Radiodifuziune si de la Mediapro. In total, Maia Morgenstern castiga anual 169.000 lei.

Si la capitolul economii actrita sta bine. Maia a reusit sa stranga de-a lungul timpului aproape 45.000 lei, bani ce constituie cinci depozite bancare.