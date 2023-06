Cum faci fata ispitei? Sfaturi de la Adela Popescu

Actrita si cantareata Adela Popescu, care face pereche cu Radu Valcan de ceva vreme, recunoaste ca are probleme cu autocontrolul. Insa a invatat sa fata provocarilor, ispitei, tinandu-se departe de acestea.

Adela Popescu bate apropouri? "Sunt specialista in nunti perfecte!"

Intr-o postare pe blogul sau, Adela Popescu isi incepe rationamentul pornind de la mancare, ca tot e sezonul bunatatilor. Recunoaste ca in cazul ei autocontrolul nu prea functioneaza. "Nu pot sa fiu in fata unei mese pline cu sarmale, mici si carnati, iar eu, ca o tipa responsabila ce ma vreau, sa-i spun mamei pe un ton indiferent, ca vreau o ciorbita slaba de urzici, de exemplu".

Cum o astfel de varianta iese din calcul, "singura solutie sa nu fac o indigestie este sa nu am cu ce sa o fac". Adica, explica ea, sa-si tina frigiderul gol si, cand simte pericolul, sa se "catapulteze pe planeta legumelor".

Cum in casa parintilor strategia este mai greu de pus in practica, daca nu chiar imposibil, Adela a gasit rezolvarea: "Trebuie sa pastrezi distanta, cu orice pret! Practic sa nu iti dai ocazia sa fii ispitit.

Ii spui (mamei - n. red.), de exemplu, ca esti tare curioasa sa vezi cum au inflorit perii din livada de pe deal. Te echipezi repede, pana sa incepi sa mirosi ispita ce se naste in tigaie, si iti faci de lucru departe de casa cat mai mult timp".

Solutia aleasa de actrita poate fi insa generalizata, folositoare si in alte situatii: "De fapt, cred ca asa e in toate. Cand te simti vulnerabil, mai bine tine-te la distanta de tot ceea ce ar putea deveni, in timp, toxic... ".

