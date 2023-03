Cum infrunta vedetele zapada: unele cu lopata, altele cu joaca (Galerie foto)

Zapada nu iarta pe nimeni. Fie ca esti om obisnuit, fie ca esti vedeta in zilele acestea pui mana pe lopata si iti faci drum prin omat sau, dupa caz, te bucuri cum stii mai bine de albul din jur.

Pavel Bartos nu s-a lasat intimidat de muntele de zapada si s-a pus pe treaba. "Ca tot omul...la lopata!!! V-am pupat!", a scris actorul, marti dimineata, pe Facebook.

Prin aceeasi experiena, doar cu mai mult omat, a trecut si Roxana Ciuhulescu. Timp de cateva ore fosta prezentatoare TV a incercat sa isi scoata masina de sub mormanul de zapada. "Operatiunea deszapezirea... Observa cineva masina? Dau de 2 h la lopata si.....a inceput sa ninga. Mai tarziu ma dreg cu un vin fiert", s-a amuzat ea.

Tinuta senzationala pentru dat zapada - Cabral si-a speriat fanii (Foto)

Sunt si vedete care se bucura de partea frumoasa a vremii si, pentru cateva momente, se comporta precum copiii. Printre acestea se numara si cantareata Andra, care le-a aratat fanilor o fotografie facuta langa un om de zapada.

Andreea Ibacka pozeaza frumos chiar si atunci cand vrema nu este tocmai buna pentru o sedinta foto. "Ma repet: sunt o friguroasa declarata si ma infofolesc pana si-n casa - ca o mamaie, dupa cum ar spune sotul (Cabral Ibacka - n.red.) ", a spus actrita.

Dupa cum spuneam, unele vedete au intrat pentru cateva momente in pielea unor copii. "Aseara am dat zapada pana am obosit si ne-am trantit un pic....! Asta, dupa ce am facut si un concurs de alergat prin nameti...N-am castigat eu....O saptamana calda va doresc!", le-a transmis Andreea Esca fanilor sai.

