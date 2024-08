Cuzin Toma - de la miner si shaormar, la Firicel din "Las Fierbinti" - Interviu

Cuzin Toma este cunoscut mai ales pentru rolul lui Firicel din "Las Fierbinti", prietenul cel mai bun al lui Celentano, personaj interpretat de Adrian Vancica.

Pana sa ajunga in "Las Fierbinti" a trecut prin multe, putem spune chiar ca unii nu experimenteaza intr-o viata ceea ce a trait Cuzin Toma in cativa ani.

Este actor si a jucat pana acum in peste 50 de productii, dar pana sa devina actor a fost miner, paznic, dansator si a lucrat si intr-o shaormerie.

Cum a ajuns sa paseasca pe drumul actoriei ne-a povestit Cuzin Toma intr-un interviu Ziare.com.

Lumea va asociaza cu Firicel din "Las Fierbinti". Cum l-ati descrie pe Firicel in cateva cuvinte?

Da, asa este. Firicel, neinfricatul! Glumesc. Totusi, este o trasatura de caracter ce-i apartine... Si mai ales, prieten de incredere.

Exista vre-un punct comun intre Cuzin Toma si Firicel?

Singurul punct comun este reprezentat de impulsivitatea lui Firicel si cea a lui Cuzin. Bineinteles, si lipsa sentimentului de frica... Nu prea stiu de frica.

V-a adus un plus de popularitate acest rol?

Da, sigur ca da. Televiziunea te face popular, cunoscut. Daca mai ai si norocul sa apari intr-un serial cum este "Las Fierbinti", atunci trebuie sa stii ca vor face oamenii poze cu tine pe strada. (rade)

Am aflat recent ca ati plecat la 11 ani de acasa. Cum a fost acel moment?

A fost un moment decisiv si definitiv. Nu m-am gandit prea mult. Stiu ca eram bucuros, plin de curaj si cu dorinta de a face fapte mari.

Ce v-a facut sa o luati pe drumul vietii la o varsta la care multi inca isi aleg jucarii din magazine?

Nevoia de cunoastere.

Cum ati ajuns sa lucrati in mina? Cat timp ati petrecut acolo?

Am terminat liceu cu profil industrial in 1995. Ba chiar sectia electro-mecanica, reparatie si intretinere utilaj minier. Cum suna asta?!:) Am lucrat un an si cateva luni acolo.

In perioada aia se faceau disponibilizari in masa, somaj in masa, se inchidea tot. Si singurul loc in care te mai puteai angaja era mina, desi trebuia sa ai pile. Invatat si educat ca trebuie sa am carte de munca, sa am serviciu stabil si sa nu mai lucrez cu ziua, m-am dus si m-am angajat.

Ati muncit si intr-un restaurant, shaormerie, ba chiar ati fost si paznic. Cum ati ajuns in locuri atat de diferite? Si de ce ati renuntat la fiecare?

Da, este adevarat. Sunt multe de povestit... cu ce sa incep? Am ajuns in fiecare loc pentru ca asta am vrut, am ales meserii pe care sa le pot face si in care sa pot face performanta profesionala. Ma angajam cu gandul de a iesi la pensie de acolo, dar de fiecare data ajungeam intr-un punct in care lipsea ceva.

Desi imi faceam treaba foarte bine pe unde ajungeam si intr-un timp scurt reuseam sa invat tot ceea ce tinea de serviciul respectiv, nu puteam sa stau mult. Lipsea ceva. De cate ori am plecat dintr-un loc, eram sunat sa ma intorc, intrebat de ce plec. Trebuia sa spun doar ce nu imi place si se rezolva.

Dar nu salariul sau conditiile ma faceau sa plec, asta pentru ca mi le asumam, stiam unde sunt si cat pot face. Oricat de bine eram platit, oricat de bune erau conditiile, golul pe care il simteam nu putea fi umplut.

De asemenea, ati fost si dansator. V-ar fi placut sa participati la Dansez pentru tine sau astfel de emisiuni? Ati primit vreo propunere de genul acesta?

Nu mi s-a propus. Sa dansez mi-ar fi placut.

Dupa atatea locuri de munca din zone diferite, cum ati ajuns la actorie?

Este destul de mult de povestit. Pe scurt ar fi cam asa: la actorie am ajuns din dragoste si din nevoia de cultura. Am dat la actorie sa ii fac pe plac sotiei. Nu imi doream sa fac facultatea. Voiam sa demonstrez ca pot face orice daca vreau, iar daca vrea ma fac si actor.

Asta pentru ca iubea teatrul si tot ceea ce tine de lumea asta. Asa se face ca am dat la actorie, am luat si examenul... Si apoi m-am intrebat: Acu' ce fac? Caci procesul de pregatire a trezit ceva in mine, si parca golul nu mai era asa gol. Si am facut-o! Si din 2002 doar asta am facut, gandit si respirat.

Sunteti cunoscut in ultima vreme drept Firicel, dar in portofiul dvs. se regasesc numeroase roluri. Sa ne oprim la Carfin din Aferim. Cum v-ati documentat pentru rol?

Am jucat in peste 50 de filme, ultimul fiind Comoara (in regia lui Corneliu Porumboiu) care a fost premiat la Cannes. In acest film joc alaturi de sotie si de baietelul meu. Sunt foarte bucuros de acest lucru. In ceea ce-l priveste pe Carfin, m-am documentat citind istoria epocii, despre persoanele de etnie, despre sclavie, etc. M-a ajutat mult si documentarea facuta de Radu Jude.

Ce v-a impresionat la acest rol? Ce v-a facut sa spuneti "Da" proiectului?

Ce actor ar fi spus nu?

Cum ati lucrat cu Radu Jude?

Am lucrat foarte bine cu Radu, imi doream sa lucrez cu el. Il respect si il admir mult!

Ati dat in judecata CREDIDAMUL. In ce ce stadiu sunteti cu procesul si ce anume doriti sa obtineti?

Nu comentez.

