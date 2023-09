De ce ar vrea Dan Negru sa vina sfarsitul lumii?

In timp ce mii, poate chiar milioane de oameni se tem ca sfarsitul lumii ar putea sa vina in 2012, exista si persoane care se amuza, ba chiar vor sa vina acel moment. Mai exact, Dan Negru crede ca doar asa ar scapa de prezentarea emisiunilor de revelion.

"Mi-as dori sa vina sfarsitul lumii. Cu aceasta ocazie n-as mai face eu revelionul, cum il prezint de altfel de 12 ani. Din acest punct de vedere, mi-ar placea ca in 2012 sa fie finalul", a declarat amuzat Dan Negru, pentru Ziarul Ring.

Dupa cum spuneam, exista si oameni care iau ceva mai in serios posibila disparitie a lumii care ar urma sa aiba loc pe 21 decembrie 2012. Ei bine, in cazul in care s-ar intampla asa ceva si afla inainte, Mihai Traistariu si-ar vinde averea si ar pleca in... cosmos.

"In ultima zi de viata, daca s-ar termina lumea, mi-as vinde toata averea si as pleca in cosmos. Am auzit ca 10 minute de imponderabilitate costa 200.000 de euro", a spus cantaretul.

Totusi, Mihai a precizat ca, desi a urmarit toate documentarele si filmele cu acest subiect, nu crede ca se va intampla asa ceva.