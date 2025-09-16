De ce iubeste Laura Cosoi duminica: Sunt convinsa ca o sa va faca nostalgici

Laura Cosoi a marturisit ca duminica este ziua ei preferata, amintindu-si de sfarsiturile de saptamana din copilarie, cand mergea la biserica si lua masa in sanul familiei.

"Duminica este ziua mea preferata! Sunt convinsa ca materialul asta o sa va faca nostalgici...", a scris Laura Cosoi pe pagina personala de Facebook, alaturand link-ul unui text scris de ea despre zilele de duminica din copilarie.

"Imi amintesc cu placere de perioada copilariei mele. Duminica, ma trezeam devreme, mergeam la biserica romano-catolica din Iasi, in drum spre casa cumparam inghetata Polar, ajungeam acasa si ne asezam la masa, spuneam o rugaciune si savuram cu multa pofta felurile culinare pregatite de bunica mea, mama Marioara.

Erau nelipsite de pe masa slana si ceapa rosie, supa cu taietei de casa si ridiche neagra rasa, racitura, friptura de iepure si cremsnitul (prajitura preferata a tatalui meu) ", a povestit vedeta.

Ea si-a mai amintit ca unchiul sau Catalin canta la pian, iar, uneori, mama Marioara "tinea un recital de romante, dar niciodata nu lipsea de la televizor Tezaur Folcloric".

Laura Cosoi a mai spus ca traditia se pastreaza si acum, marturisind ca de fiecare data cand merge acasa, la Iasi, isi petrece timpul alaturi de familie. Acesta este motivul pentru care iubeste duminica.

"Inca pastram traditia, si ori de cate ori merg acasa la Iasi imi petrec timpul in familie. De aceea iubesc atat de mult duminica. Pentru ca este ziua in care imi petrec timpul cu cei mai iubiti oameni", a conchis aceasta.

