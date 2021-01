Doliu in lumea televiziunii. A murit Victor Tarus, "Pescarul Hoinar" de la TVR

Prezentator, scriitor si editor

Era prezentatorul de zeci de ani de zile al emisiunii Pescar hoinar, de pe TVR 2. Vestea decesului a fost data de Dan Pavaloiu, colaborator si prieten al lui Victor Tarus."Mi-ai spus mereu ca ai fi vrut sa faci mai multe pentru natura salbatica a Romaniei. Ce nu ai reusit tu, o sa incercam sa facem noi! Adio Victore..."Victor Tarus a castigat numeroase titluri la competitiile interne si internationale de casting, pescuit la musca artificiala si pescuit cu naluci, relateaza agromedia.ro.A participant si a fost promotor al echipei nationale la campionatele mondiale de specuit la musca artificiala, casting, pescuit stationar pe cluburi, pescuit cu momeli naturale in ape de munte.Victor Tarus a scris si cateva carti pentru pescari. Pescuit din Delta in Carpati, Pescar incepator (La pescuit cu unchiul Virgil), Cu lanseta pe ape de munte, Rapitori - ape de ses, Peste gatit aparute in numeroase editii si binecunoscute impatimitilor acestui sport.Era editor al revistelor Pescarul (din 1990), Pescar modern (din 1993), Pescar la Crap (2007) si Prieten cu Natura (2008). A fost si protagonist al emisiunilor TV "Fir intins!", "Pescar istet" si "Pescat hoinar".Vreme de cinci ani, a fost lider de audienta pe TVR 2 si al emisiuni radio "NADA". Se bucura de audienta la nivel national. Era prezentatorul de zeci de ani de zile al emisiunii Pescar hoinar, de pe TVR 2.