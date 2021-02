Schimb surprinzator de replici intre Florin Calinescu si Andra, la "Romanii au talent". "Nu poti sa o canti, n-ai voce"

Emisiunea "Romanii au talent" a batut toate audientele

Dialogul surprinzator a inceput dupa ce Andra si colegul ei de pupitru, Andi Moisescu, au inceput sa fredoneze versuri din piesa "Mai tii minte, draga Marie", a Mariei Lataretu."Florin Calinescu: Dar tu, de exemplu, n-ai putea sa canti "Focul", de la Laura Stoica.Andra: Da de ce sa nu pot?Florjn Calinescu: Nu poti sa o canti, n-ai voce de rock! Ea mai baga la masea, mai fuma, adica trebuie sa ai vocea putin gajaita. Ai tatele prea mari pentru rock.Andra: Pai? Nu conteaza, se zbenguie si ele pe aici", a fost dialogul celor doi de la Romanii au Talent.Emisiunea "Romanii au talent", difuzata vineri seara, 26 februarie, de Pro TV, a condus in topul audientelor pe toate segmentele de public, pe intreaga durata a difuzarii, in intervalul 20.28 - 23.11, fiind urmarita de peste 2,3 milioane de telespectatori.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show -ul a inregistrat 11,2 puncte de rating si 30,2% share, in timp ce postul de televiziune clasat pe locul doi a obtinut 8,8 puncte de rating si 23,6% share.In minutul de maxima audienta, de la ora 21.03, peste 2,8 milioane de romani urmareau Pro TV.Andi Moisescu a apasat butonul auriu pentru o interpretare la harpa."Nu stiu daca a fost real sau am visat. Mereu mi-am dorit sa ajung pe o scena mare", a spus Daria dupa ce a reusit sa obtina golden buzz-ul care o trimis-o direct in semifinale. Interpretarea ei la harpa l-a facut pe Andi Moisescu sa spuna ca a fost "o imbinare de rafinament, sensibilitate" si pe Andra sa admita ca ceea ce a ascultat i-a "schimbat perceptia asupra acestui instrument".Seara a fost completata si de alte momente: David Micu a oferit un moment care l-a facut pe Smiley sa exclame ca "a fost un dans perfect", iar Muy Moi Show i-a intrigat pe jurati cu mixul de contorsionism si foc, Alexandra Dinu recunoscand ca i-a "inghetat sangele in vene".Trei sau patru de DA si calificarea in urmatoarea etapa au fost obtinute de: Alexandra Balla si Denisa Pavel, Christoph Baier, Laura Melu, Priscilla Oghenovo, Akara Dianne, Daria Pandici, David Micu, Duo Turkeev, Liliya Turkeieva si Muy Moi Show.