Cofetarie obligata sa despagubeasca un topmodel pentru ca i-a folosit imaginea fara acordul sau

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 2 in decembrie 2019, Gina Alexandra Vladau a dat in judecata firma Melange Concept SRL (cofetarie), cerand sa fie despagubita cu suma de 25.000 de lei pentru ca i-a fost folosita imaginea in materiale de promovare a companiei fara sa ii fie cerut acordul.In proces, Gina Alexandra Vladau a aratat ca "este model international si a promovat branduri de renume ale celor mai importanti designeri", iar cofetaria "a dorit sa se foloseasca de notorietatea sa si sa se bucure de imaginea unui model international, dar fara a plati aceste servicii".Gina Vladau a mai aratat ca "imaginea sa a fost folosita in mod public de catre parata pentru a-si promova produsele in randul consumatorilor", iar "parata a actionat cu premeditare si intentie directa pentru a obtine servicii profesionale fara plata"."Nu numai ca a folosit aceasta fotografie, ci a procedat la editarea acesteia, la adaugarea marcii sale pe aceasta fotografie, astfel ca vinovatia si intentia se pot demonstra prin aceste actiuni, prejudiciul este demonstrat prin neincasarea unei remuneratii in schimbul acestor servicii de promovare a produselor", a aratat avocatul Ginei Vladau in instanta.In proces, firma data in judecata s-a aparat aratand ca in fotografie apar produsele sale, puse la dispozitia unui alt brand, cu ocazia unei sedinte foto cu Gina Vladau. Cofetaria s-a aparat aratand ca a primit acceptul de folosire a pozei din partea firmei pentru care a pozat fotomodelul. "Nu era nevoie de acceptul persoanei in momentul in care e vorba de un manechin sau persoana a primit un onorariu, in acest caz si-a dat acceptul pentru a poza in calitate de manechin", s-a aparat firma data in judecata aratand ca "nu a luat acea fotografie decat de la persoana care are dreptul sa o foloseasca".In replica, Gina Vladau a aratat ca doar firma pentru care a realizat sedinta foto avea voie sa foloseasca imaginea sa. "Este vorba despre doua branduri diferite, doua joburi diferite", a mai aratat Gina Vladau in proces, subliniind ca pentru ca imaginea sa sa poata fi data mai departe, ar fi trebuit sa existe un acord in acest sens intre ea si firma pentru care a pozat, ori un astfel de acord nu exista.Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a admis in totalitate cererea formulata de Gina Vladau, obligand cofetaria sa ii achite suma de 25.000 de lei pentru ca a folosit fotografia modelului fara acordul sau."Chiar daca a fost vorba doar de promovarea produselor proprii pe care parata le considera ca fiind esentiale, in fotografia postata pe site apare si imaginea reclamantei, fara a exista acordul sau in acest sens. Astfel, este cert ca pentru promovarea produselor sale, parata s-a folosit de imaginea reclamantei, fara a plati vreo remuneratie in acest scop", se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 2, care nu este definitiva.Judecatorul a mai aratat ca "parata a dorit sa se foloseasca de imaginea reclamantei, fara a plati aceste servicii". "Imaginea sa a fost folosita in mod public de catre parata pentru a-si promova produsele in randul consumatorilor, obtinand astfel servicii profesionale din partea reclamantei, dar fara plata", se mai arata in sentinta.Judecatoria Sectorului 2 a mai aratat ca "in cauza de fata, prejudiciul invocat de reclamanta este unul moral si consta in atingerea adusa dreptului sau la propria imagine si, in acest sens, la respectarea vietii private, reclamanta avand dreptul de a interzice ori a impiedica reproducerea, in orice mod, a infatisarii sale fizice sau, dupa caz, utilizarea unei asemenea reproduceri"."Obligarea paratei la plata sumei de 25.000 lei reprezentand daune morale este apreciata ca rezonabila, pentru inlaturarea consecintelor negative produse", a mai aratat Judecatoria Sectorului 2 in sentinta care nu este definitiva,fiind atacata cu apel.