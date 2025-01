In postura asta nu credeai ca o sa il vezi: Ce emisiune o sa prezinte Liviu Varciu

Liviu Varciu are parte de o noua provocare. El va prezenta stirile la Antena 1, insa nu orice fel de stiri, ci mondene.

Artistul va prezenta sambata si duminica, de la ora 20:00, "Star News", unde vor fi prezentate cele mai noi stiri din lumea mondena, informeaza SpyNews.

"De ani de zile sunt in vizorul pararazzilor si al presei mondene, dar acum a venit randul meu sa fiu cu ochii pe tot ce se intampla in lumea mondena.

Cine cu cine, de ce, cum, unde, cand, in ce fel, vom raspunde la toate aceste intrebari si vom vedea impreuna ce se intampla in viata persoanelor publice. Va astept asadar in fiecare sambata si duminica, de la ora 20:00, cu noutati si picanterii mondene!", a declarat Liviu.

El va supune si la cateva incercari vedetele autohtone care se plang ca sunt urmarite tot timpul de paparazzi. Artistul le va cere sa intre in pielea unui paparazzo si sa incerce sa descopere ceva despre o persoana publica pe care el o va numi.

