La sala cu Andreea Raicu - exercitii pentru fesieri, coapse si abdomen (Video)

Andreea Raicu a trecut de 30 de ani, insa arata ca o tanara de 20. Secretul siluetei ei e sportul.

Pentru ca adesea e intrebata cum se mentine, vedeta si-a invitat fanii in sala de sport, alaturi de antrenorul ei, Bogdan Tiu. Filmata de acesta, ea a executat miscari pentru coapse, fesieri si abdomen, inregistrarea fiind postata pe blogul sau.

Andreea Raicu a tinut sa precizeze ca antrenorul ei e tipul de om care nu tine cont de "miorlaieli".

Desi e limpede ca este intr-o forma foarte buna, prezentatoarea TV recunoaste ca acesta o "chinuie foarte tare".

Exercitiile prezentate au cate 10-15 repetari, iar intreg antrenamentul dureaza o ora.

Imbracata in echipament complet, folosindu-se de greutati si un izopren, vedeta ofera un spectacol de ambitie, menit sa impulsioneze si cele mai lenese femei. In plus, inregistrarea poate constitui un desfasurator de exercitii pentru cei care nu vor sa se deplaseze pana la sala, preferand sa faca sport in intimitatea casei lor.

A.S.