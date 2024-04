Liviu Varciu a ingenuncheat-o pe Gina Pistol

Gina Pistol a fost ingenuncheata de Liviu Varciu la poker, la Turneul Vedetelor PokerFest, incheiat recent. Nume mari din showbiz si nu numai s-au asezat la masa de joc, insa norocul nu a fost de partea multora.

In cinci ore de poker, Helmut Duckadam, Sorin Bontea (MasterChef), Gina Pistol, Adrian Minune, Razvan Fodor, Liviu Varciu, Augustin Viziru si Fizz (aka. Bogdan Luciano) s-au luptat "cu fiecare mana", premiile totalizand 2.100 de euro, conform unui comunicat remis Ziare.com.

Marele castigator a fost Liviu Varciu, considerat, la inceputul turneului, un "outsider".

Presedintele de onoare al Stelei, Helmut Duckadam, a fost eliminat de la masa chiar de Gina Pistol, care il mai invinsese si in 2012. "Este foarte norocoasa Gina, dar stie si sa joace bine", a recunoscut Duckadam.

"Nu se poate sa ai atat de mult noroc!"

Urmatorul care a parasit competitia a fost prezentatorul show-ului culinar MasterChef de la Pro TV, Razvan Fodor, eliminat la ultima carte de castigatorul Varciu. "Nu se poate sa ai atat de mult noroc", i-a strigat Razvan lui Liviu cand s-a vazut nevoit sa-i dea toate fisele.

Adi Minune a fost urmatorul pe lista eliminatilor, poate si pentru ca, spunea el, "ma grabesc foarte tare sa ajung la o nunta la Rosiori". Drept urmare, artistul a jucat foarte agresiv si pana la urma a iesit de la masa cu mana goala.

A fost urmat imediat de Augustin Viziru, cel care insa s-a consolat cu cei 100 de euro, care i-au revenit pentru locul al cincilea.

Lupta intre cei patru ramasi in concurs a fost crancena, pentru ca si miza era mult mai mare. Ramasa la masa cu trei barbati, Gina Pistol le-a facut fata cu brio, ramanand, in final, sa se lupte doar cu Liviu Varciu. Asta, dupa ce Fizz a fost eliminat, plecand acasa cu 200 de euro, si chef Sorin Bontea a pierdut la ultima carte in fata prezentatorului de la Kanal D.

Prin urmare, Gina Pistol s-a multumit cu 500 de euro, in timp ce Varciu a plecat acasa cu premiul cel mare, de 1.000 de euro. "Nu-mi vine sa cred ca i-am batut pe toti. Sunt bun, este ca sunt bun!?", a fost strigatul de victorie al omului de televiziune.

