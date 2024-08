Madalina Ghenea, premiata la Roma pentru rolul unei prostituate romance

Madalina Ghenea a obtinut un premiu in cadrul Festivalului International de Film de la Roma, pentru interpretarea din filmului "Razza Bastarda", in regia lui Alessandro Gassman.

Madalina Ghenea, fotomodel de profesie, a jucat rolul Dorinei, o prostituata romanca, iar filmul a avut premiera in cadrul festilului care s-a desfasurat in perioada 9-17 noiembrie la Roma, arata Adevarul.

Fotomodelul a debutat in lumea filmului in 2011 in pelicula "I Soliti Idioti".

Tanara a intrat in atentia presei dupa ce s-a scris ca ar avea o relatia cu Leonardo DiCaprio. In prezent, Madalina Ghenea formeaza un cuplu cu actorul Gerard Butler.

