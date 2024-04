O celebra actrita se destainuie: Dupa divort pierzi o lume intreaga

La aproape un an de zile de la divort, Diana Dumitrescu pare ca inca nu si-a revenit si explica cat de dureros este un astfel de moment.

"Este perioada intrebarilor, cautarii, deceptiilor, dezamagirilor, pierderii. Dupa un divort, nu pierzi doar o persoana, pe el in cazul meu, ci o intreaga lume.

Prietenii comuni incep sa se imparta in tabere, locurile pe care le frecventezi, te gandesti de doua ori inainte unde sa mergi ca sa nu dai nas in nas cu el. Cred ca stiti la ce ma refer... se intampla si dupa ce o relatie se termina, nu neaparat dupa un divort...", a scris Diana Dumitrescu pe blogul personal.

Actrita spune ca in mod normal o femeie se bucura de varsta de 30 de ani, dar ca ea nu a putut sa o faca din cauza faptului ca a divortat.

Diana Dumitrescu si Ducu Ion divorteaza (Video)

Diana Dumitrescu mai scrie ca atunci cand incepi sa accepti ceea ce ti se intampla, lucrurile devin mai clare, mai usoare si ca prin raspunsuri gasesti liniste.

"Da, vine aceasta perioada de inflorire, in care te bucuri si esti multumit. Revenind la ideea de la care am pornit acest post, imi dau seama ca am 30 de ani, dar nu prea stiu cum sa ma bucur de ei. Cum sa ii fructific.

De cand ma stiu am fost ghidata in actiunile mele de cate cineva... Este momentul sa incep sa iau singura decizii fara sa astept o confirmare. E greu, credeti-ma, este cred ca unul din cele mai grele lucruri pe care trebuie sa le fac. Cum sa imi traiesc... libertatea?", a adaugat actrita.

A.G.

Ads