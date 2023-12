O noua despartire in showbizul romanesc - o frumoasa cantareata este singura

Lumea showbizului fost luata prin surprindere de o noua despartire. Cantareata Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, este din noua singura dupa o relatie de cinci ani cu reporterul Marian Duta.

"Cred ca este pauza necesara dupa cinci ani de relatie. Am avut si foarte multa treaba in ultima perioada si dat fiind faptul ca am fost foarte mult plecata de acasa, cred ca acolo practic s-a intrerupt ceva. Am fost axata mult prea mult pe treaba, pe servici si cred ca am uitat un pic de relatie.

Cred ca am zis: 'Mai, nu pot sa le fac pe amandoua foarte bine si atunci ma axez doar pe una'", a declarat Elena Ionescu pentru Spynews.

Artista a precizat ca nu stie daca pauza se va transforma intr-o despartire definitiva si ca timpul va decide pentru ei.

"Daca Dumnezeu va vrea sa fim in continuare impreuna poate vom fi, poate nu, asta ramane de vazut. Nu anticipez nimic. Am luat pauza de ceva timp", a mai spus cantareata.

Ads