Val de reacții după moartea lui Petrică Mîțu Stoian: „Doare atât de tare că-mi vine să urc în vârfu’ muntelui și să strig cât mă țin puterile”

Moartea renumitului cântăreț de muzică populară Petrică Mîțu Stoian a stârnit un val de reacții în rândul colegilor de breaslă.

Potrivit Click, Elena Merișoreanu i-a trimis un mesaj de susținere colegului său de scenă cu doar o oră ca acesta să piardă lupta cu viața. “Sunt șocată, nu mai am glas. Am vorbit cu el acum opt zile. Azi el mi-a trimis un mesaj de ziua mea. L-am sunat și cine mi-a răspuns mi-a spus că nu este într-o stare prea bună. Nu pot să cred că vorbesc despre el la trecut. Un coleg extraordinar. Niciodată nu am auzit că e bolnav.

Nu mi-a spus că e bolnav. El și-a pierdut impresara de la Craiova. A murit. Spunea că, de când a murit femeia asta, nu mai e om. L-a șocat moartea ei, că era prea tânără. Nu pot să cred că el nu mai e printre noi. Niciodată omul ăsta nu s-a plâns că-l doare ceva. Acum nici o oră i-am trimis un mesaj: fii tare Petrică, să nu ne părăsești! Luptă cu viața!”, a spus Elena Merișoreanu cu lacrimi în ochi, la Antena 3.

Niculina Stoican a scris pe Facebook un mesaj dureros de adio. "Ar trebui să știu ce să spun, dar nu știu!!! Și golul ăsta pe care-l simt în suflet și în minte și tristețea asta care știu că n-o să-mi mai treacă niciodată!!!! Și doare atât de tare că-mi vine să urc în vârfu’ muntelui și să strig cât mă țin puterile și glasul pe care l-am împărțit cu TINE!!!! Drum lin, Petre!!! Poate în altă lume vom cânta mai mult împreună!".

„Nu pot să cred că nu mai este Petrică…Sunt șocată de această întâmplare... Doamne, ce tristețe în sufletul meu…Am fost tristă când te-ai pensionat și nu mai eram colegi în Ansamblu’, dar acum că ai plecat de tot, nu pot să accept…Petrică, o să-mi lipsești", a scris solista Mariana Ionescu Căpitănescu, pe Facebook.

"Drum lin spre ceruri! Marți am filmat împreună, ultima dumnealui emisiune... pe care o să o puteți urmări de sărbători! Era întotdeauna o prezență atât de faină! Un artist atât de mare și atât de omenos cu toți cei tineri și cu publicul lui! Îmi zicea cât de mult mă admiră pe mine și pe nașa mea Olguța... din rândul celor tineri! Cumplit... ce e viața! Veșnică pomenire PETRICĂ MÂȚU STOIAN”, a scris Vlăduța Lupău pe Facebook.

Reacții ale artiștilor au fost publicate și pe pagina de Facebook Electrecord:

Corina Chiriac: "Dumnezeu sa te ierte Petrică Mîțule! Încă o pierdere de neînlocuit..."

Jeni Nicolau:"Ce-ai făcut Petre???Asa ne-a fost vorba???Imi arde inima de durere!Anul acesta s-au împlinit 30 de când ne Cunoștem!Iti mulțumesc pentru tot😭😭😭😭😭😭Anul acesta mi-ai spus lucruri atât multe și de frumoase legate de cariera mea!Multe am povestit și multe am trăit împreuna!Dumnezeu sa te odihneasca in pace!"

Adrian Enache: "Un umor inconfundabil, un păstrător și promotor sincer de tradiții populare, un suflet URIAȘ, un OM ONEST și SENSIBIL - așa l-am cunoscut eu pe PETRICĂ MÎȚU STOIAN la întâlnirile noastre pentru filmările emisiunii START SHOW România pe care o prezint la National TV. Regret ENORM pierderea lui Petrică, una imensă pentru folclorul romanesc. Drum lin printre Stele! Dumnezeu să-l țină în Lumină și Pace!"

Paul Surugiu Fuego:"Tragic și trist, minunatul meu coleg Petrică Mâțu Stoian a plecat dintre noi, prea repede, lăsând regrete în urma sa! Suntem mai săraci fără bucuria lui, fără felul minunat de a face spectacol și de a ferici publicul cu melodiile sale! Rămâne un simbol al Mehedințiului, iar muzica sa, parte din tezaurul românesc, va rămâne veșnică! Drum în pace, spre lumină, Petrică! Rămâi în sufletele noastre!"

Nicolae Datcu: "Nu pot sa cred! Dumnezeu să-l odihnească în pace!🙏🙏🙏"

