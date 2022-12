Splash! Vedete la apa s-a terminat - cine a castigat (Foto)

Cel de-al treilea sezon al emisiunii "Splash! Vedete la apa" s-a incheiat duminica seara, castigator fiind Vladimir Draghia care a facut spectacol in adevaratul sens al cuvantului.

Vladimir Draghia si antrenoarea sa Claudia Tiu si-au dorit sa impresioneze si au reusit, membrii juriului emisiunii de la Antena 1 ramanand fara cuvinte.

Actorul a sarit de pe tavanul Bazinului Olimpic din Bacau, unde a ajuns legat cu sfori. S-a prins cu picioarele de o bara montata pe tavan si apoi a sarit in cap.

Efortul sau a fost pe deplin recompensat, el fiind ales castigatorul editiei.

In finala mare s-au aflat Natalia Mateut, Giani Kirita, Andreea Antonescu, Vladimir Draghia, CRBL, Antonio Dos Santos, Serban Copot si Florin Neby. Acestia au interpretat roluri in preche, astfel Giani Kirita si Natalia Mateut au fost Tarzan si Jane, Andreea Antonescu si Vladimir Draghia s-au costumat in Cleopatra si Antoniu, CRBL si Antonio in Don Quijote si Sancho Panza, iar Serban Copot si Florin Neby i-au imitat pe Fred si Barney.

Pentru ultima saritura au ramas Draghia, Serban Copot, Florin Neby si Giani Kirita, cel din urma accidentandu-se serios.

Vladimir Draghia a primit pe langa trofeul Splash si un premiu de 3.000 de euro care va fi donat surorilor Marina si Andreea Sandu, doua fete campioane la sarituri in apa.

Urmatorii clasati au fost Florin Beby, Serban Copot si Giani Kirita.

Un alt moment emotionat din final a fost cererea in casatorie pusa la cale de Florin Neby pentru prietena sa, care anuntase ca este insarcinata.

Foto: Splash Antena1

