Tanara care a plecat din Breaza si a ajuns pe micile ecrane ale americanilor Interviu

Oana Molosag este o romanca de 29 de ani care a pornit in cautarea succesului in America si pe care l-a obtinut dupa ani de zile de munca.

Plecata din Romania in 2008, Oana Molosag a reusit in cariera de fotomodel. In plus, a ajuns sa lucreze cu actori consacrati precum Sophia Bush, Terrence Howard, Taraji P. Henson sau cu artisti cunoscuti, printre care Courtney Love, Snoop Dog sau rapperul Twista.

Cat de greu i-a fost tinerei din Breaza sa atinga succesul pe taram american ne-a povestit Oana Molosag intr-un interviu acordat Ziare.com..

Cum ati decis sa plecati in America?

Era vara anului 2008 cand am hotarat sa imi iau inima in dinti si sa incerc pe propriile puteri sa descoper ce inseamna sa traiesti "The american dream". Visul de a deveni inginer (dupa urmarea Facultatii de Ingineria Materialelor, Mecatronica si Robotica Valahia) s-a transformat in visul de a cunoaste noi orizonturi.

Imi amintesc ziua in care parintii m-au condus la aeroport in Otopeni, cu lacrimi in ochi, dar cu increderea ca decizia pe care am luat-o este cea buna. Am fost foarte emotionata sa incep acest drum, dar uitandu-ma acum in urma inteleg ca totul se intampla cu un scop.

Care a fost primul job in America si cum l-ati obtinut?

Primul job obtinut a fost intr-un parc de distractii in Wisconsin Dells. A fost cea mai frumoasa vara din viata mea, plina de zambete, noi experiente, un soc cultural, noi prietenii si noi oportunitati.

Dupa o vara petrecuta la maxim, am hotarat impreuna cu o noua prietena Dana, din coincidenta s-a intamplat sa fie si ea din Romania, sa luam trenul spre Chicago.

Nu am cunoscut pe nimeni cand m-am mutat aici, nici macar engleza nu o vorbeam prea bine, in drum spre Chicago incercam sa imi imaginez cum e sa locuiesti intr-o mertropola de oras, cum e sa te plimbi prin parcuri imense, sa vezi autostrazi cu zeci de benzi, cladiri super inalte cu vedere incantatoare, cum ne vor trata oamenii, daca voi reusi sa imi fac prieteni si sa nu ma simt ratacita in Univers.

Imi amintesc cat de emotionata am fost cand am coborat din tren. Prima expresie a fost: e la fel ca in filme! Wow! Ce cladiri inalte si ce arhitectura, un pod imens din metal era ridicat deasupra raului Chicago pentru a face loc unui vas enorm de croaziera. Inima imi batea in piept mai tare ca niciodata... a fost momentul in care am stiut ca orasul acesta va avea multe de oferit.

Am fost surprinsa sa descopar cat de mare este comunitatea romanilor in Chicago si cate evenimente superbe se organizeaza pe seama lor.

Cat de greu v-a fost sa va gasiti propriul drum la asa mare distanta de casa?

In 2011, m-am decis sa incerc ceva nou si sa aplic pentru un casting pentru modelling. Am vazut o pagina online unde cautau modele sa lucreze pentru Paul Mitchell - cunoscut brand de produse profesionale pentru par. Am fost acceptata si selectata ca main model, din 160 de modele, pentru deschiderea showului. Mii de spectatori si jurnalisti din toata lumea au fost prezenti la acest eveniment. A fost prima oara cand am aparut intr-un ziar.

De aici a inceput totul, dupa ani de experienta, am o lista intreaga cu cate lucruri extraordinar de frumoase am realizat.

Cu ce actori celebri sau personalitati ati colaborat?

De-a lungul timpului am avut placerea de a lucra/colabora si intalni vedete precum

Steve Harvey.

Am avut un rol important intr-unul dintre cele mai cunoscute showuri TV pe NBC Chicago PD, in care am fost acoperita in prajitura red velvet si unul dintre actorii principali a mancat tort de pe corpul meu, a fost cel mai amuzant rol. Dupa cateva zile, Sophia Bush, actrita principala, m-a adaugat pe Instagram si mi-a lasat un mesaj de felicitari.

La scurt timp, am fost selectata sa joc in Empire - la ABC - productie realizata de Lee Daniel's. Primul rol l-am avut pe un iaht, erau 40 grade Fahrenheit (4 grade Celsius - n.red.) si a trebuit sa pretind ca este vara, purtam doar costum de baie, nu am putut sa cred ca aveam langa mine actori foarte cunoscuti pe care i-am recunoscut din filme gen: Terrence Howard, Taraji P. Henson, Gabourey Sidibe, cantareata Courtney Love sau Snoop Dog.

Am avut onoarea de a fi unul dintre modelele selectate pentru legendarul raper Twista si sa fiu invitata la ziua de nastere a lui R. Kelly.

Foto: Arhiva personala Oana Molosag

In martie 2015, am mers impreuna cu The Model Idea TV Show ca membru al juriului in Hollywood pentru LA Fashion Week, am avut placerea de a-l intalni si purta o converastie cu 50 Cent.

Ati organizat la Chicago un eveniment caritabil. Despre ce a fost vorba?

La sfarsitul lui august 2015, am organizat primul meu eveniment caritabil, Red Lips and Summer Sipt, tinut in onoarea unei prietene, Sara, ce a plecat la ceruri la varsta de 30 de ani din cauza unei tumori pe creier.

Evenimentul a avut loc in inima orasului Chicago pe o cladire cu vedere incantatoare. Am reusit sa strangem fonduri pentru American Brain Tummor Associstion, in onoarea Sarei. Am avut onoarea de a-l avea prezent pe Nick Patel, CEO al LA Tan, cea mai mare companie de tanning din America.

A fost prezent si celebrul cantaret si compozitor, nominalizat la Grammy, John Hill. Acest eveniment va deveni anual si scopul nostru va fi acelasi: sa sarbatorim viata si momentele petrecute alaturi de Sara, sa reusim sa aducerm o usurare in inima familiei si sa strangem cat mai multe fonduri pentru a putea salva o viata.

Cand am crezut ca toate dorintele au devenit realitate in urma succesului avut in luna august, am primit o veste si mai mare, am fost selectata pentru Bucharest Fashion Week 2015 si sa lucrez in Paris cu un designer faimos.

