Cat de usor fac bani manelistii dupa pandemie: Florin Salam isi poate cumpara cate o masina de lux pe seara FOTO

Cat cere Florin Salam pentru o nunta

Cat castiga alti manelisti

Unii dintre ei iau cateva zeci de mii de euro pentru cateva ore de show Florin Salam ramane una dintre cele mai scumpe voci din muzica romaneasca, indiferent de genul despre care vorbim.Daca vrei sa iti faca un program de 4 ore, manelistul iti cere, fara sa ia bani din dedicatii, intre 10.000 si 20.000 de euro.Depinde, cum e normal in aceasta lume a manelistilor, de relatia pe care o are cu mirii sau nasii, potrivit wowbiz.ro Sunt insa cazuri in care manelistul ar canta la nunti si inmormantari si din "obligatie".Florin Salam este unul dintre cantaretii preferati ai interlopilor celebrii precum, fratii Camataru, clanul Pian sau Mircea Nebunu, dar si pentru colegi de breasla, ca Tzanca Uraganu.Anul trecut, inainte cu doua saptamani de asasinarea lui Emi Pian , au aprut informatii conform carora, membrii clanului Duduianu i-ar fi obligat pe Florin Salam, Nicolae Guta si Tzanca Uraganul sa cante gratis la petreceri Jador a devenit tot mai cautat dupa ce a participat la concursul Survivor Romania. Pentru un eveniment privat, pe un show de o noapte Jador si Culita Sterp cer fiecare cate 5.000 de euro, potrivit Cancan.ro In ceea ce ii priveste pe Adi Minune, Jean de la Craiova sau Vijelie acestia cer 5.000 de euro pentru intreaga noapte.In aceeasi linie merg si Adi de la Valcea, Carmen Serban sau Taraful Cleante care incaseaza minimum 3.000 de euro pentru 3 ore de cantare, sau peste 4.000 pentru intreaga noapte. Lider pe acest segment este Florin Salam care pentru o noapte intreaga de show incaseaza 20.000 de euro.In aceasta suma nu sunt incluse dedicatiile speciale. Pentru dedicatie se plateste pe loc separat ori inainte ori dupa recital.