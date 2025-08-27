Vedete luate la bani marunti, cu Marius comediantul: De Craciun - Femei, sex, droguri? NU! Hrusca

Imi place Craciunul! E momentul acela in care multi prieteni de-ai mei abia isi asteapta primele peste salariu. Insa e un moment care a devenit atat de comercial, ca producatorii si-ar dori un craciun in fiecare zi si un Hrusca in fiecare seara.

De ce mereu avem aceeasi "placa" verbala in perioada asta: "De Craciun, fii mai bun!"?

N-am inteles niciodata de ce doar minunea nasterii lui Iisus ne aminteste de puritatea sufletului. Noi, oamenii (iar aici nu sunt inclusi manelistii), ar trebui sa ne comportam exemplar in fiecare zi. Cu decenta, bun simt... ah, scuze, hai ca am dat-o in utopie!

Nu trebuie sa fie Craciunul ca sa fim mai buni. D'aia e lumea asa tampita. Pentru ca ne amintim sa fim "buni" doar de Paste... si cand vine Hrusca.

Eu am impresia ca in perioada asta ar trebui inventat sloganul "De Craciun, fii mai prost!", pentru ca multe vedete din Romania respecta cerinta asta pe tot parcursul anului, nu doar in perioada sarbatorilor.

Si, ca sa continui in acelasi stil comercial, stiti cu totii ca nenea Hrusca locuieste in Canada si vine pe aici doar cand se canta colinde. Or, cum poti sa imi spui tu mie ca esti un tip cu drag de tara, cand tu, Hrusca, ajungi la noi in Romania doar ca sa iti rotunjesti conturile?

Stati, nu sariti inainte sa cititi tot ce spun. Colindele-i sunt deosebite. Vocea incontestabila. Nimic mai adevarat. Foarte frumos! Marea supriza vine din faptul ca anul acesta il vom asculta pe colindator doar pe cd-uri. El nu ajunge in Romania pentru ca va canta la comunitatile de romani din celelalte tari.

Pentru cei care nu stiti, Hrusca a castigat anul trecut 250.000 de euro pe scena, la colindat. Ati citit bine suma. Diverse interviuri spun ca el canta si pe gratis, daca ii ceri. Nu te pufneste rasul sa auzi asa ceva? Ipoteza: pune-mi in mana un sfert de milion de euro pentru 25 de spectacole si zi-mi ca trebuie sa mai fac 5 gratis, in plus. Cred ca accept, ce sa fac, saracul de mine. Eh, gresesc?

Vreau sa fac o mica speculatie: tu, cel care citesti in momentul asta, daca primesti de 5 ori mai multi bani pentru munca prestata, nu mergi acolo sa ii iei? Acum intelegeti voi de ce nationalistul-colinator nu a ajuns in Romania. Pentru ca tu, romane, nu mai ai bani destui sa ii dai. Nu s-au strans banii pe care Hrusca ii cere la spectacole. Pentru ca oamenii s-au cam saturat sa auda aceleasi colinde de 20 de ani. Hrusca merge in stil eminescian, un pic modificat: "Eu raman ce-am fost, colindator!". Imi pare rau ca o spun, dar cam asta e adevarul.

Asa ca, "De Craciun, fii mai bun!". Hrusca, sloganul asta era pentru noi, romanii de rand. Pentru ca tie nu pot sa iti urez decat "De Craciun, fii mai... bogat!". Toate bune!

Marius, comediantul

