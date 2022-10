Victor Slav, prima declaratie dupa plecarea de la Pro TV

Presa mondena a vorbit in ultima vreme despre plecarea lui Victor Slav de la Pro TV, iar acum acest lucru a fost confirmat chiar de fostul prezentator de la Meteo.

"Sunt momente in viata cand simti nevoia unei schimbari. ProTV a fost o parte importanta din viata mea, 14 ani in care am invatat multe, 14 ani in care am cunoscut oameni deosebiti, oameni care mi-au devenit prieteni. Acum e timpul pentru altceva!", a spus Victor Slav pentru SpyNews, site al trustului Intact.

Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au impacat? Ce spune vedeta

Acesta a precizat ca decizia de a pleca de la fostul loc de munca i-a apartinut in totalitate si ca se pregateste pentru o noua etapa in viata sa profesionala.

"Decizia de a pleca si de a incheia colaborarea cu ProTV a fost a mea si este legata de planurile mele de viitor, de proiectele care ma asteapta.

Am vesti bune pentru voi si abia astept sa vi le impartasesc, dar...toate la vremea lor!", a adaugat acesta.

Fosta sotie a lui Victor Slav, Bianca Dragusanu, lucreaza la Antena 1, iar faptul ca acesta a oferit o declaratie in exclusivitate pentru Spynews poate insemna ca este posibil ca cei doi sa devina colegi in curand.

Ads