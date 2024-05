10 staruri si secretele lor (Galerie foto)

De regula, cand se atinge acest subiect, gandul te poarta spre trucuri legate de frumusetea lor. Cum reusesc sa se mentina in forma, ce produse cosmetice folosesc, care sunt designerii ce le imbraca si cate si mai cate.

Insa, putine lucruri stim despre cum se descurca in bucatarie, ce fac in afara platoului de fimare sau daca si-ar fi dorit o alta cariera.

De aceea, portalul Plurielles ne ajuta sa patrundem in "cabinele" a 10 staruri de la Hollywood si sa descoperim unele dintre micile sau marile lor secrete.

1. Scarlett Johansson

Este unica in felul sau, insa exista cineva care ii seamana mult, macar din punct de vedere genetic. E vorba despre fratele ei geaman. Norocosul Hunter s-a nascut la 3 minute dupa ea. 9 luni a stat lipit de Scarlett in burta mamei.

2. Nicole Kidman

Nu sufera de pudoare. Prefera sa filmeze goala decat sa aiba o dublura. Frumoasa australianca, casatorita cu Keith Urban, intra, astfel, mai usor in pielea personajului, mai ales cand pentru scenele de dragoste il are ca partener pe Jude Low.

3. Julia Roberts

Superstarul cinematografiei anilor '90 "s-a asezat" in 2000 si inca mult dupa aceea, devenind sotie si mama. Cand nu filmeaza, splendida Julia Roberts tricoteaza.

4. Megan Fox

Comparata adesea cu Angelina Jolie, aceasta actrita are o malformatie. Nu despre nas, gura sau sani e vorba, ci despre degetele groase de la maini, care mai sunt si boante. Din fericire, infatisarea in ansamblu compenseaza defectul.

5. Teri Hatcher

Se spune ca trecutul ei este apasator, pentru ca in 2006, cand era pe punctul sa-si publice autobiografia, a facut o marturisire. Unchiul sau a abuzat-o sexual (avea intre 5 si 9 ani). Marturisirea a facut din Teri un exemplu de supravietuire.

6. Angelina Jolie

Frumoasa, bogata, celebra. Mama a 6 copii, Angelina are un mare defect: este incapabila sa gateasca. De unde tragem concluzia ca nici Brad Pitt nu ar fi vreun mare gurmand.

7. Tom Cruise

Ar fi putut fi preot catolic. Unicul baiat din cei 4 copii, Tom a urmat Seminarul Franciscan, dar chemarea catre cinema a fost, se pare, mai puternica. Cu toate astea, nu si-a parasit vocatia de prozelit, caci este unul dintre cei mai convinsi scientologi ai planetei.

8. Celine Dion

Bogata ca sotia regelui Cresus, cantareata are gusturi foarte simple, ea colectionand kitchuri de decor. Pe diferitele proprietati pe care le detine se pot vedea cupe si obiecte din cristal, in miniatura, in majoritate delfini si cucuvele din piatra, un pic cam demodate.

9. Carla Bruni-Sarkozy

Nascuta intr-o familie de burghezi italieni, in afara de literatura, Primei Doamne a Frantei i-a placut arhitectura. La 19 ani a renuntat la ideea de a deveni arhitect si a imbratisat cariera de manechin.

10. Bruce Willis

Fostul sot al lui Demi Moore nu este american decat pe jumatate. El s-a nascut intr-o baza militara din Idar-Oberstein, dintr-un tata american si o mama nemtoaica. La 12 ani a parasit Germania pentru SUA.