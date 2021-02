A murit Larry Flynt, fondatorul revistei Hustler. "Regele" industriei pornografice americane avea 78 de ani

Imperiul pornografic

Fratele sau Jimmy Flynt a confirmat pentru Washington Post decesul, anuntat initial de TMZ. Potrivit acestui site specializat in celebritati, Larry Flynt a murit de stop cardiac. Flynt a lansat in 1974 revista sa pornografica Hustler , concurenta Playboy pe care o considera "de moda veche", cu fotografii foarte explicite si un ton deliberat scandalos.Ulterior, si-a dezvoltat imperiul cu alte publicatii, studiouri specializate in filme porno si apoi pe site-uri web. In 2000, omul de afaceri a deschis chiar si un cazinou Hustler intr-o suburbie a orasului californian Los Angeles, unde locuia de multa vreme.In octombrie 2017, barbatul in varsta avand mai multe operatii estetice, tintuit intr-un scaun cu rotile placat cu aur de la o incercare de asasinat din 1978, si-a permis o lovitura finala oferind, pe o pagina intreaga in Washington Post, 10 milioane de dolari persoanei care ii va furniza orice informatie ducand la destituirea lui Donald Trump Era "datoria sa patriotica", a afirmat acest obisnuit al polemicilor si proceselor, care si-a construit reputatia si averea pe provocari.Barbatul era obisnuit cu metoda: pentru a-l sprijini pe presedintele Clinton acuzat in procesul Lewinsky in 1998, el a facut sa cada capul mai multor congresmeni implicati in scandaluri sexuale dezvaluite in revista sa.