Tragedie in lumea show-biz-ului: a murit Pierre Cardin. Celebrul creator de moda francez avea 98 de ani

Cunoscut pentru fascinatia sa fata de spatiu si viitor, puternic inradacinata in anii 1960 si 1970, exprimata prin celebra rochie Cosmos sau prin salopetele sale raiate purtate sub fustele cu bretele, Cardin spunea in cartea "Pierre Cardin", scrisa de colaboratorul sau apropiat Jean-Pascal Hesse si publicata in 2017: "Haina pe care o prefer este cea pe care o inventez pentru o viata care nu exista inca, lumea de maine".Indrazneala taieturilor sale, adesea radicale si uneori geometrice, moderniste, a marcat generatii de stilisti.Alaturandu-se in 1946 casei Christian Dior, el a contribuit la nasterea New Look care a revolutionat moda de dupa razboi.El si-a creat propria casa de moda in 1950 si si-a facut rapid un nume. Om de afaceri stralucit, el a creat un imperiu, pe care l-a extins apoi in numeroase tari asiatice, in special China, bazandu-se pe creatiile sale, dar si pe o serie impresionanta de produse sub licenta.Pierre Cardin a ramas activ si a supervizat munca echipelor din casa de moda pana recent.