A murit unul dintre creatorii "The Simpsons"

Sam Simon, unul dintre creatorii celebrei serii "The Simpsons", a murit duminica seara, la varsta de 59 de ani.

Simon, castigator a noua premii Emmy, fusese diagnosticat in 2012 cu cancer la colon si la rect, scrie The Independent.

In anul 1989 a creat "The Simpsons", impreuna cu Matt Groening si James L Brooks. Simon a scris multe episoade, a fost unul dintre producatori, consultant pe creatie si animator. A parasit serialul in 1993, insa a ramas producator executiv.

Celebra serie "The Simson" i-a adus bani frumosi. In ultimii ani din viata, a donat sume importante pentru diverse organizatii de caritate.

"Pentru aceia dintre noi care l-au cunoscut, vocea lui va avea ecou pentru totdeauna in mintea noastra; simtul umorului va continua sa ne faca sa radem, iar compasiune si generozitate sa vor continua sa aiba un impact in viata noastra", se arata intr-un comunicat al fundatiei Sam Simon.

