Actorul Salman Khan, acuzat de ucidere din culpa

Star-ul de la Bollywood Salman Khan este pus sub acuzare pentru ucidere din culpa de un tribunal din Mumbai, pentru un accident care s-a petrecut in urma cu zece ani.

Actorul indian a lovit mortal o persoana cu masina, dupa care a fugit de la locul faptei, noteaza BBC. Actorul a pledat nevinovat, insa, daca se va dovedi contrariul, acesta risca pana la zece ani de inchisoare. Procesul va incepe la jumatatea lunii august.

Salman Khan a fost arestat pentru braconaj

Accidentul pentru care este judecat Salman Khan s-a petrecut in septembrie 2002, cand vedeta a intrat cu masina intr-o patiserie din Mumbai, ucigand un barbat de 38 de ani care dormea pe strada.

Autoturismul condus de Khan a trecut peste inca patru persoane fara adapost, dintre care trei au fost grav ranite in urma incidentului. Miercuri, actorul s-a prezentat in fata judecatorilor in procesul care incepuse, initial, in 2006, la acea vreme fiind acuzat de ucidere din neglijenta.

Dupa ce mai multi martori au fost audiati intre 2006 si 2011, procurorii au cerut acuzatii mai serioase in acest caz. Astfel, judecatorii l-au acuzat pe Khan, in februarie 2013, de ucidere din culpa, recursul acestuia fiind refuzat in luna iulie.

Salman Khan, sanctionat pentru o statuie de ceara

Numerosi critici au reclamat ca procesul, care tine de mai bine de un deceniu, a suferit prea multe intarzieri, insa Politia din Mumbai a infirmat speculatiile potrivit carora ar fi provocat intarzieri in mod deliberat.

Salman Khan este un actor extreme de popular si indragit atat in India, cat si la nivel international, jucand in peste 80 de filme indiene.