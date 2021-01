Scandal urias la Hollywood: Actrita Asia Argento il acuza pe regizorul Rob Cohen de agresiune sexuala. "M-am trezit goala in pat"

"M-am trezit goala in pat"

Un purtator de cuvant al lui Cohen a spus ca invinuirea lui Argento este "categoric falsa" si "uluitoare". Argento pretinde ca agresiunea a avut loc in timpul filmarilor unei productii de actiune XxX in 2002."La acea vreme, nu am stiut ce este. M-am trezit dimineata goala, in pat", a declarat Argento pentru publicatia italiana.Acuzatiile sunt incluse de Argento in autobiografia "Anatomy of a Wild Heart", care va fi lansata in Italia pe 26 ianuarie.Comunicatul din partea lui Cohen ii descrie pe cei doi ca avand "o relatie de lucru excelenta si domnul Cohen o considera o prietena, asa ca aceasta invinuire din 2002 este uluitoare".Argento a fost una dintre primele actrite care l-a acuzat pe producatorul de la Hollywood Harvey Weinstein de agresiune sexuala intr-un interviu din The New Yorker cu Ronan Farrow, in 2017.