Anastacia a suferit o dubla mastectomie - diagnosticata a doua oara cu cancer mamar

Cantareata Anastacia, care a fost diagnosticata pentru a doua oara cu cancer mamar, a suferit o dubla mastectomie.

Vedeta a spus fanilor ca se afla "in fazele finale ale vindecarii", in urma procedurii si ca este "gata sa inceapa un nou capitol", relateaza BBC.

Anastacia, greu incercata in ultimii ani, si-a anulat turneul european in februarie, dupa ce a fost diagnosticata pentru a doua oara cu crunta boala.

In varsta de 45 de ani, artista s-a vindecat de cancer la san in 2003, fiind operata si urmand sedinte de radioterapie. Din pacate, cancerul a revenit.

Celebra pentru melodii precum I'm Outta Love, cantareata a anulat 13 concerte in aprilie, care ar fi trebuit sa aiba loc in Europa, in cadrul turneului It's a man's world. Ultima oara a cantat in Germania, in decembrie 2012.

In ciuda momentelor grele prin care trece, vedeta a declarat: "A fost o calatorie intensa, insa ma simt minunat si gata sa incep un nou capitol". Aceasta a decis sa iasa la rampa cu aceste declaratii in speranta ca femeile vor merge sa-si faca testele pentru depistarea acestui tip de cancer. "Detectarea timpurie a bolii mi-a salvat viata de doua ori. Voi continua batalia si imi voi imprumuta (acestei cauze - n. red.) vocea in orice fel", a declarat ea.

Angelina Jolie a declarat, tot anul acesta, ca s-a supus unei duble mastectomii preventive, pentru a-si reduce riscul de cancer mamar. La fel a procedat si Sharon Osbourne, care a admis public ca a trecut prin aceasta procedura in noiembrie, anul trecut. Sotia lui Ozzy Osbourne se vindecase deja de cancer de colon in urma cu 10 ani.

