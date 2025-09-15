Atentate teroriste la Paris: Trupa Eagles of Death Metal revine la Bataclan, intr-un nou concert

Trupa americana de rock Eagles of Death Metal, care canta pe scena din Bataclan in momentul in care a avut loc atentatul jihadist din 13 noiembrie, va reveni intr-un concert la Paris pe 16 februarie, a anuntat producatorul Nous Productions.

"Toate persoanele prezente la Bataclan (la 13 noiembrie) vor fi invitate la acest concert care se va desfasura la Olympia, o sala de spectacole din centrul Parisului", a informat miercuri producatorul, citat de AFP.

Trupa Eagles of Death Metal, care si-a intrerupt turneul dupa atentate, a aparut pentru scurt timp pe scena din Paris in decembrie alaturi de U2 in timpul concertului pe care trupa irlandeza l-a sustinut la Bercy.

Membrii Eagles Of Death Metal vor concerta de asemenea "pe 24 februarie la Lille (nord), iar pe 1 martie la Nimes (sud) ", precizeaza producatorul in comunicat. "Nu se pune problema sa nu ne incheiem concertul. Suntem nerabdatori sa revenim in februarie pentru a ne continua misiunea: sa facem sa rasune rock'n'roll-ul in lume", a subliniat liderul grupului, Jesse Hughes, in acest comunicat.

La concertul din sala Olympia, la 16 februarie, trupa intentioneaza sa-si "termine concertul parizian" intrerupt la 13 noiembrie de jihadistii care au ucis 90 de persoane in sala Bataclan, din estul Parisului.

