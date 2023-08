Barbatii din viata lui Cameron Diaz (Galerie foto)

Una dintre cele mai talentate si amuzante actrite de la Hollywood este Cameron Diaz. Viata de vedeta este palpitanta si plina de momente minunate, insa are si o latura mai putin placuta: atentia mult prea mare a presei.

Fiind mereu cu paparazzi pe urmele sale, Cameron Diaz nu prea a reusit sa isi ascunda relatiile, iar Whos dated who a trecut in revista toti barbatii care i-au fost parteneri actritei.

De la sfarsitul anului 1989 pana in 1994, frumoasa de la Hollywood a fost implicata intr-o relatie cu Carlos De La Torre. Dupa despartirea de acesta, actrita si-a gasit in linistea alaturi de colegul de breasla Matt Dillon.

In 1999, actorul si muzicianul cu ochi albastri ca cerul, Jared Leto, a cucerit-o pe Cameron.

Apoi a urmat una dintre cele mai cunoscute relatii ale actritei, mai exact cea cu Justin Timberlake. Mai mult, cei doi au jucat impreuna in filmul "Bad Teacher".

Idila lor a durat trei ani, iar dupa despartirea de artist, Cameron Diaz a fost vazuta la bratul lui Tyrese Gibson, in 2007. In acelasi an, ea a fost implicata intr-o relatie cu Kelly Slater.

In 2008, Cameron Diaz a inceput sa se intalneasca cu Paul Sculfor, cel care a fost pe punctul de a o duce la altar.

Frumoasa relatie a luat sfarsit dupa un an de zile, iar in 2010 actrita a fost vazuta in compania lui Alex Rodriguez, alaturi de care a stat aproape un an de zile. In acest an, Cameron a inceput sa iasa cu Elon Musk

Si cum nicio vedeta nu a scapat de gura presei, si despre Cameron Diaz s-a scris ca de-a lungul timpului ar fi avut aventuri cu Sean Combs, Keanu Reeves, Gerard Butler, Bradley Cooper, Criss Angel, Jude Law, Robbie Williams si Vince Neil.

