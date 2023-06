Brigitte Nielsen, imaginea trista a unei femei distruse

Brigitte Nielsen, in varsta de 49 de ani, a fost surprinsa intr-un parc din Los Angeles in ipostaze care dovedesc ca fosta sotie a lui Sylvester Stallone a pierdut lupta cu dependenta de alcool.

Aceasta a sosit in parc imbracata sport, s-a asezat pe iarba si a scos din geanta o sticla de votca pe care a baut-o ca pe apa. Apoi a parut ca atipeste putin, si-a scos o tigara din care a tras cu nesat, dupa care s-a ridicat si a plecat catre casa clatinandu-se, potrivit Bild.

Imagini socante pentru toti cei care si-o reamintesc pe femeia frumoasa, model si actrita de succes. Intr-o carte biografica, Brigitte Nielsen recunoaste ca dependenta de alcool i-a creat multe probleme.

In 2007, in urma unei cure de dezintoxicare, lucrurile pareau sa reintre in normal. Atunci, vedeta a recunoscut "ca se simte ca un nou-nascut" si isi doreste sa se lase si de fumat. Dupa acest moment si cariera acesteia a fost relansata, devenind protagonista unor emisiuni de televiziune de tip reality - show cu succes la public.

Din pacate, patima alcoolului a fost mai puternica si Brigitte Nielsen a recazut. Mama a patru copii, aceasta si-a marturist neputinta: "Alcoolul m-a facut o mama rea, o femeie urata si deprimata, o persoana ratata in totalitate". O declaratie dureroasa, ca de altfel si aceste fotografii recente ale vedetei de origine daneza.

