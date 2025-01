Celebritati inainte si dupa ce au slabit (Galerie foto)

Este bine cunoscut faptul ca celebritatile jongleaza in permanenta cu greutatea lor, fie din cauza ritmului de viata trepidant, stresant, fie intentionat, pentru a intra mai bine in pielea personajelor pe care le interpreteaza.

Atunci cand se decid sa slabeasca, reusesc sa o faca in timp record si cu rezultate spectaculoase. Iata cateva schimbari remarcabile in materie de greutate, oferite de ChaCha:

Kirstie Alley se lupta in mod constant cu greutatea si acest lucru a fost dezbatut chiar si in emisiuni TV. Dar procesul ei de slabire a inceput cu adevarat atunci cand a inceput programul lui Jenny Craig si s-a alaturat echipei "Dancing with the Stars". Acum are cu 50 de kg mai putin si este mandra de silueta ei, consumand doar hrana organica.

Johan Hill a slabit mai mult de 20 de kilograme intr-un an prin dieta si exercitii fizice. Se spune ca a cerut o banda de alergat pe fiecare platou de filmare pe care a fost prezent, astfel incat sa poata alerga in timp ce se uita la TV, in pauze. Secretul sau: a eliminat mare parte dintre grasimile din alimentatie si consuma multe legume si fructe.

Fostul sportiv NBA Charles Barkley a pierdut in jur de 15 kilograme singur, dupa care inca 14, dupa ce s-a alaturat fanilor dietei Weight Watchers, acestea din urma in doar 10 saptamani de program.

Snookie spune ca a slabit taind din caloriile ingerate sub forma lichida, dar si cu sport si pastile de slabit. A ajuns la 49 de kilograme.

Gerard Butler a pierdut 5 kilograme in mai putin de o luna urmand o dieta cu proteine slabe, putini carbohidrati si multe legume, impreuna cu exercitii cardio, cum ar fi ciclismul, alergatul, flotarile sau genuflexiunile.

Jennifer Hudson, fosta American Idol, a pierdut mai mult de 40 de kilograme cu ajutorul programului Weight Watchers.

