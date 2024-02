Cher, pe marginea prapastiei: "Asta o va duce in mormant!"

Solista americana, Cher, trece prin momente dramatice, aflandu-se la un pas de infarct, din cauza stresului. Conform unor apropiati ai artistei, citati de National Enquirer, solista a ajuns in aceasta situatie din cauza stresului provocat de problemele familiale pe care le are.

In uma cu cateva zile, Cher a simtit dureri groaznice in zona pieptului, iar mana stanga i-a devenit rigida. A crezut, in acele momente, ca a suferit un infarct, dar a refuzat sa cheme ambulanta. L-a chemat in ajutor pe fiul sau, Chaz. Din fericire, totul a fost doar o sperietura, noteaza Showbiz Spy.

Medicii, in schimb, au avertizat-o pe artista ca are o sanatate subreda si trebuie sa aiba mai multa grija de ea. Drama lui Cher, care are 66 de ani, este cauzata de celalalt fiu al sau, Elijah Blue, care are probleme serioase cu consumul de droguri, fiind dependent de heroina, mai scrie sursa citata.

Ea isi face griji si pentru celalalt fiu, transexualul Chaz, care in trecut a avut, de asemenea, probleme mari cu drogurile.

"Din punct de vedere fizic si psihic, Cher este daramata total. In loc sa-si traiasca linistita aceste clipe ale varstei a treia, isi face griji pentu copiii sai. Asta o va duce in mormant", au comentat apropiati ai artistei pentru National Enquirer.