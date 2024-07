Chitaristul Aerosmith, spitalizat dupa un accident moto

Joe Perry, chitaristul formatiei Aerosmith, a fost implicat intr-un accident de motocicleta in seara zilei de 15 iulie.

Gravitatea ranilor nu a fost dezvaluita oficial insa artistul a fost transportat la spitalul Morton din Middleborough.

Un purtator de cuvant a declarat insa ca spitalul nu are in registru pe nimeni trecut sub numele de Joe Perry.

Politia a declarat ca Perry se afla pe motocicleta cand un autoturism l-a lovit din spate.

