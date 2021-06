''Mama telenovelei'' a murit la varsta de 96 de ani. A lucrat la seriale precum "Esmeralda", "Leonela", "Cristal" si "Kassandra"

Pioniera a acestui tip de serial romantic extrem de popular in America Latina, Delia Fiallo, a carei cariera a inceput la mijlocul secolului trecut, declarase pentru AFP intr-un interviu din 2018 ca vrea ca lumea sa-si aminteasca de ea "ca de o persoana care a iubit mult si care a fost foarte iubita".Nora sa, Odalis Baez, a confirmat decesul scenaristei pentru AFP.Considerata de catre fanii sai "mama telenovelei", Delia Fiallo si-a pus amprenta prin scenariile sale asupra culturii populare hispano-americane din a doua jumatate a secolului al XX-lea.Si-a inceput cariera in 1950 cu telenovele radiofonice, iar in 1957 a scris primul scenariu destinat televiziunii.Dupa ce a plecat din Cuba si s-a mutat la Miami in 1966, Delia Fiallo a colaborat apoi cu posturile de televiziune venezuelene la seriale precum "Lucecita" in 1967 sau pentru succese mondiale precum "Esmeralda", "Leonela", "Cristal" si "Kassandra".