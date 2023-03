Colaborare spectaculoasa Paul McCartney - Kanye West: Au lansat piesa "Only One" (Video)

Kanye West le-a facut joi o surpriza fanilor sai, difuzand noul single "Only One", o melodie pe care i-o canta mama lui, acompaniat la claviatura de Paul McCartney.

Rapperul si fostul Beatle au inceput sa lucreze la piesa la inceputul lui 2014, la Los Angeles, informeaza Def Jam Recordings, casa de inregistrari a lui Kanye West, citata de 7sur7.be.

Cei doi improvizau, McCartney la claviatura, iar West fredonand liber. In cursul unei astfel de intalniri, Kanye West i-a cantat fetitei lui, North, "Hello my only one". "Mama imi canta melodia asta si o face si acum, prin mine", a declarat rapperul, al carui prenume inseamna "only one" (unicul).

El reia astfel balada care seamana cu un cantec de leagan, auzita de la mama lui, Donda, moarta in 2007, repetand de multe ori "vorbeste-i lui Nori despre mine (North, fiica solistului si a lui Kim Kardashian, pe care Donda nu a cunoscut-o - n.red.) ". Ultimele acorduri ale piesei sunt interpretate de Paul McCarthney la orga electronica.

