Cum a trecut timpul peste marii artisti: Leonardo DiCaprio (Galerie foto)

Leonardo DiCaprio se numara printre actorii care nu au obtinut niciodata un Oscar, dar asta nu inseamna ca nu este talentat.

Actorul si-a inceput cariera inca din copilarie, in 1989 aparand de cateva ori si in serialul adorat de multa lume, "The New Lassie", in care a interpretat rolul lui Glen, potrivit IMBD.

In 1990, a urmat o aparitie sporadica in "Santa Barbara" si apoi in 1991 a jucat in "Roseanne". In acelasi an a fost distribuit in "Parenthood". Anul urmator a venit cu rolul din "Growing Pains".

In 1993, pustiul ce avea sa faca senzatie in "Titanic" a prins un rol bun in filmul "What's Eating Gilbert Grape".

Aceste mici roluri l-au facut sa fie potrivit pentru rolul din "The Quick and the Dead".

Drama "The Basketball Diaries" il aduce din nou in prim plan pe tanarul actor, urmata de "Total Eclipse" si "Romeo and Juliet", care a fost un real succes.

In 1997, Leonardo DiCaprio il interpreteaza pe Jack Dawson in "Titanic", rolul care il va face cunoscut in toata lumea. El a jucat alaturi de Kate Winslet, interpreta lui Rose DeWitt Bukater.

Au urmat filme precum "Omul cu masca de fier", "Celebrity", "The Beach", "Don's Plum", "Prinde-ma! Daca poti!", "Cartita", "Shutter Island" sau "J. Edgar", in care a interpretat rolul lui J. Edgar Hoover.

In 2012, actorul a facut parte din echipa "Django dezlantuit", cand a jucat rolul lui Calvin Candie.

Anul urmator a facut senzatie in "Marele Gatsby" si tot in 2013 a aparut in "Lupul de pe Wall Street", interpretandu-l pe Jordan Belfort.

