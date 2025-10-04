David Bowie a fost incinerat. La ceremonie nu au fost nici prietenii, nici familia

Trupul lui David Bowie, artist care a murit, duminica, de cancer la ficat, a fost incinerat la New York.

Ceremonia a avut loc potrivit dorintelor artistului, care a dorit sa evite o inmormantare normala, arata The Guardian.

Tot conform dorintei sale, nicio persoana din familie si niciun prieten nu a fost prezent la ceremonie.

David Bowie a murit duminica, inconjurat de familia sa.

Luni a fost anuntata cauza oficiala a mortii artistului, aceasta fiind cancerul la ficat. Mai mult, Wendy Leigh, care a scris o biografie a lui Bowie in 2014, a dezvaluit la BBC ca artistul a suferit sase infarcte in ultimii ani.

Cu cateva zile inainte sa moara, pe 8 ianuarie, a fost lansat albumul "Blackstar", chiar in ziua in care artistul a implinit 69 de ani.

A.G.

Ads