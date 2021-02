Drama in lumea muzicii. Pianistul Chick Corea, legenda a jazz-ului, a murit de o forma rara de cancer

Cariera impresionanta

"Vreau sa le multumesc tuturor celor care de-a lungul calatoriei mele au facut ca focul muzical sa se pastreze aprins", a scris el intr-un mesaj redactat inainte de moartea sa, potrivit comunicatului pregatit de echipa sa."Am speranta ca cei care au o idee buna sa cante, sa scrie, sa interpreteze ceva, o vor face. Daca nu pentru ei insisi, atunci pentru noi ceilalti. Nu numai ca lumea are nevoie de mai multi artisti, ci este, de asemenea, mai distractiv", a adaugat el. Boala de cancer a muzicianului a fost descoperita abia recent, a precizat comunicatul. Compozitor si pionier al claviaturii electrice si electronice, Chick Corea a fost, alaturi de Herbie Hancock si Keith Jarrett, unul dintre cei mai influenti pianisti ai secolului al XX-lea.Piesele sale ca Spain, 500 Miles High sau La Fiesta au devenit clasice.Nascut la 12 iunie 1941 in Chlesea, Massachusetts, Chick Corea, fiul unui trompetist de jazz, a invatat pianul inainte de a sti sa citeasca, apoi, in jurul varstei de 11 ani, s-a apucat de baterie.Inscris la Universitatea Columbia din New York dupa absolvirea liceului, a ajuns la New York in 1959.Intr-o seara, merge la clubul de jazz Birdland unde ii vede in special pe trompetistul Miles Davis si pe saxofonistul John Coltrane interpretand The Dead Leaves. Este un soc."Dupa aceea, de ce as mai fi vrut sa studiez istoria civilizatiei occidentale?", va spune el, zambind, in podcastul Prestige 70 din 2019.Abandoneaza universitatea si, dupa ce a luat in calcul o cariera de baterist, este angajat de saxofonistul Stan Getz.Participa la mai multe proiecte si inregistreaza, de asemenea, primele sale albume solo la sfarsitul anilor 1960, in special Is, unde da frau liber improvizatiei.In toamna anului 1968, pentru un concert la Baltimore (Maryland), inlocuieste, pe nepregatite, un alt pianist de renume, Herbie Hancock, in grupul format de Miles Davis."Canta doar ce auzi", ii spuse muzicianul cu vocea lui ragusita. "Asta chiar m-a eliberat. Pentru ca eram obisnuit sa cant muzica improvizata", a explicat el in podcast.Impreuna, ei se indreapta catre o forma de jazz complet eliberata, fara repetitii in prealabil, in care fiecare muzician da propria interpretare temei, unde spontaneitatea este esentiala.Miles Davis va inregistra impreuna cu Chick Corea cateva dintre albumele sale emblematice, precum Bitches Brew (1970), un album de cotitura, revolutionar, eliberat de canoanele stricte ale jazzului pentru a deschide aceasta muzica catre alte stiluri, in special rock.Este nasterea jazz fusion, care amesteca influente multiple, inclusiv rock, funk si rhythm and blues.In 1971, pianistul fragil cu parul cret si-a fondat propriul grup, Return To Forever, pentru a-si continua aventura muzicala. Inlantuind albume, concerte si proiecte, el va culege nu mai putin de 23 de premii Grammy, premiile industriei muzicale americane, ultimul in 2019.