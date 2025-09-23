Fosta mare jucatoare de tenis Martina Navratilova s-a casatorit cu iubita sa, Julia Lemigova.

Evenimentul are loc la 33 de ani dupa ce Matina a dezvaluit ca este bisexuala. Dupa sase ani de relatie, fosta mare jucatoare de tenis si-a cerut in casatorie partenera de viata, arata BBC.

Martina a facut totul ca la carte, s-a pus in genunchi si a facut cererea in vazul tuturor, in aceasta vara, la US Open. "Am fost coplesita si surprinsa, dar nu ma asteptam la mai putin din partea Martinei", a declarat Julia la momentul respectiv.

Cele doua s-au casatorit intr-o ceremonie restransa la care au participat doar prietenii apropiati si familiile lor.

Martina Navratilova sustine de ani de zile drepturile comunitatii gay si considera ca este important ca acestia sa isi legalizeze relatiile. Cererea de casatorie in public si casatorita au demonstrat inca o data care este opinia sa.

A.G.

