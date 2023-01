Gest disperat - ce a incercat sa faca fiul prietenului lui Paul Walker la scurt timp dupa accident

Fiul in varsta de opt ani al prietenului lui Paul Walker, actorul care a murit in urma unui tragic accident rutier, a facut un gest disperat cand a vazut masina in flacari. Baiatul lui Roger Rodas a incercat sa ajunga la automobil pentru a-si salva tatal.

"Am fugit sa il caut pe fiul lui Roger. Am aflat apoi ca el a sarit peste gardul politiei si a incercat sa ajunga la masina ca sa isi scoata tatal din masina", a declarat Jim Torp, un martor ocular, arata Radar Online.

Baiatul lui Rodas a ajuns la locul accidentului la cateva secunde dupa ce masina a explodat. Acesta se afla foarte aproape de zona impactului, in localul in care avea loc evenimentul caritabil de la care plecasera actorul si prietenul sau.

Paul Walker si Roger Rodas au murit, sambata, in California in urma unui tragic accident rutier. Masina in care se aflau si care era condusa de prietenul actorului s-a izbit de un stalp, apoi de un copac si a luat foc.

