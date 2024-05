Inca o vedeta merge in spatiu cu Virgin Galactic - vezi cine s-a inscris pana acum

Justin Bieber este cel mai recent nume dintre vedetele care si-au rezervat un loc intr-o naveta spatiala Virgin Galactic, compania miliardarului britanic Richard Branson.

Informatia a fost facuta publica chiar de Sir Richard Branson, pe Twitter, care a spus ca starul de 19 ani va fi insotit de managerul sau, Scooter Braun, informeaza Contact Music.

Un bilet pentru o astfel de calatorie costa 200.000 de dolari, asa ca pana si spuma Hollywood-ului sta ceva pe ganduri inainte de a decide. Au anuntat insa ca vor fi pasageri ai unei navete Virgin Galactic Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet si sotul sau, Ned Rocknroll (nimeni altul decat nepotul lui Richard Branson), precum si actorul Russell Brand.

Interesati se arata si Angelina Jolie si Brad Pitt, Steven Hawking si Tom Cruise, fara insa sa fi decis deja.

Prima excursie comerciala in spatiu e programata pentru ziua de Craciun de anul acesta, urmand ca in naveta sa se afle si Branson cu familia sa. Vor urma alte drumetii spre aceeasi destinatie in 2014.

Pasagerii vor ajunge la o altitudine de aproape 100 de kilometri, limita catre spatiu recunoscuta, experimentand lipsa gravitatiei.

