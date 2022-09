Justin Bieber a suferit un accident

Cantaretul Justin Bieber a fost implicat intr-un accident rutier in Beverly Hills, miercuri dupa-amiaza, anunta presa americana.

Soferul masinii in care se afla artistul in varsta de 20 de ani a incercat sa scape de un paparazzo, insa, in cele din urma, vehiculul Escalade s-a ciocnit de BMW, informeaza ContactMusic.

Conform TMZ, Bieber nu a ramas la locul accidentului, lasandu-l in schimb pe sofer, el urcandu-se imediat intr-o alta masina.

Soc pentru fanii lui Justin Bieber: solistul risca sa fie deportat din SUA

Din fericire, nimeni nu a fost ranit in accident, a declarat pentru Hollywood Life un politist din Beverly Hills. Potrivit acestuia, Bieber nu era obligat sa ramana la locul incidentului, el fiind doar pasager, iar accidentul nefiind soldat cu victime.

A.S.

Ads