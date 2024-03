Kim Kardashian vrea copii

Kim Kardashian este nerabdatoare sa aiba copii cu proaspatul ei sot, baschetbalistul Kris Humphries.

Una dintre prietene sale declara ca startleta tv este de parere ca va fi o mama extraordinara, scrie Female First.

Protagonista reality-show-ului "Keeping Up with the Kardashians", care s-a casatorit cu sportivul Kris Humphries luna aceasta, a marturisit ca vrea sa-si intemeieze o familie, in adevaratul sens al cuvantului, cat mai curand.

