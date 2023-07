Artistul american Meat Loaf s-a prabusit pe scena, in timpul unui concert sustinut in Edmonton, Canada.

Inregistrari din timpul concertului il arata cazut la pamant, aparent inconstient, in timp ce colegii de trupa incearca sa-l ajute, informeaza The Guardian.

Incidentul a avut loc joi seara, la 21:37, ambulantele sosind imediat. La scurt timp sala de concert a fost golita.

Meat Loaf collapses on stage during concert in Canada https://t.co/wtU6WLHd8Z pic.twitter.com/5cQWCOu2Zn - WTVR CBS 6 Richmond (@CBS6) June 17, 2016

La inceputul acestei saptamani, Meat Loaf, pe numele din buletin Marvin Lee Aday, si-a anulat mai multe concerte, din cauza unor probleme de sanatate.

Artistul in varsta de 68 de ani este cunoscut pentru hituri ca "I'd Do Anything for Love", pentru care a si fost recompensat cu Grammy.

In ultimii ani, rockerul a avut mai multe probleme de sanatate.

