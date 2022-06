Mel Gibson, acuzat ca a incercat sa calce pe cineva cu masina

Actorul Mel Gibson a fost dat in judecata de un barbat care il acuza ca ar fi incercat sa il calce cu masina.

Barbatul cu pricina este Nader Sharif si, in urma cu cateva luni, i-a mai intentat un proces starului pe motiv ca a pierdut o suma mare de bani din cauza sa. Sharif a investit 200.000 de dolari intr-o companie care se ocupa de reciclarea anvelopelor, dar ca lucrurile au evoluat intr-un mod neplacut si el si-a pierdut banii.

De data aceasta, Sharif spune ca s-a intalnit cu actorul intr-o brutaria, unde acesta a devenit foarte violent si l-a jignit, potrivit AceShowbiz. Acesta a specificat ca dupa un schimb de replici, actorul l-a amenintat si a incercat sa il calce cu masina, dar ca a sarit din calea autoturismului si s-a salvat.

Cu toate acestea, Sharif are putine sanse sa castige procesul pentru ca foarte multe persoane sunt de partea lui Gibson.

In plus, un martor, care se afla in brutaria in care a avut loc cearta, a declarat ca acuzatorul a fost cel care a inceput discutia si ca la sfarsit actorul a parasit localul fara sa aiba loc ceea ce pretinde presupusa victima ca ar fi avut loc.